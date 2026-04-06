القيادة المركزية الأمريكية تجهز منظومة "هيمارس" لعملية الغضب الملحمي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها بدأت بتجهيز وإعداد منظومات راجمات الصواريخ عالية الحركة من طراز "هيمارس" (HIMARS) تمهيداً لشن هجمات محتملة.

ونشرت "سنتكوم" في بيان لها مجموعة من الصور تظهر أفراداً من قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وهم يقومون بتجهيز المنظومة الصاروخية، وذلك في إطار عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "الغضب الملحمي" (Epic Fury).

تُصنف منظومة "هيمارس" كواحدة من أقوى وأكثر الأنظمة الصاروخية فاعلية في الترسانة الأمريكية، حيث تكتسب شهرتها من دقتها العالية في إصابة الأهداف وقدرتها على العمل في مختلف الظروف. دخلت المنظومة الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي عام 2005، ويصل وزنها إلى 13,500 كيلوغرام، بطول يبلغ 6.90 متر، وعرض 2.5 متر تقريباً، بينما يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

ويتم تشغيل المنظومة بواسطة طاقم مكون من ثلاثة أشخاص (سائق، قائد، ومساعد)، وتُقدر تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة منها بنحو 5 ملايين دولار.

تمتلك "هيمارس" القدرة على إطلاق ثلاثة أنواع رئيسية من الصواريخ، تختلف باختلاف المدى والمهمة:

صواريخ "أتاكمز" (ATACMS) التكتيكية: بمدى يتراوح ما بين 70 إلى 90 كيلومتراً.

صواريخ "PrSM": المخصصة لضرب الأهداف بدقة متناهية وبمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

صواريخ "GMLRS": والتي يمكن أن يتجاوز مداها حاجز الـ 500 كيلومتر.



منذ دخولها الخدمة قبل قرابة عقدين، شاركت "هيمارس" في عدة صراعات دولية بارزة، من بينها الحرب في أفغانستان، والعمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وصولاً إلى الدور المحوري الذي تلعبه حالياً في الحرب الأوكرانية.

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، سبق وأن وجه الحرس الثوري الإيراني اتهامات للولايات المتحدة باستخدام هذه المنظومة من قواعدها في دولة الإمارات لاستهداف مواقع في جزيرة "خارك" الإيرانية خلال فترات التصعيد بين الطرفين.