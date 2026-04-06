الخارجية الإيرانية: نشكك بالرواية الأمريكية لإنقاذ الطيار وإحبطنا عملية لسرقة اليورانيوم بأصفهان

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، عن تطور أمني حساس تمثل في إحباط محاولة لسرقة اليورانيوم من الداخل الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن مفاجأة بالكشف عن استهداف البرنامج النووي الإيراني بعملية تخريبية جديدة.

وأعلن رسمياً عن "إحباط وإفشال عملية كانت تهدف إلى سرقة كميات من اليورانيوم في محافظة أصفهان"، التي تضم منشآت نووية استراتيجية وحيوية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول توقيت العملية أو الجهات المتورطة فيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي، إنه "لا يزال هناك تساؤل وغموض بشأن العملية الأمريكية التي انتهكت الأجواء الإيرانية، حيث أن النقطة المزعومة كانت لاختفاء الطيار في كهكيلويه وبوير أحمد، أما النقطة التي حطت فيها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان كانت بعيدة جدا عن تلك النقطة، لذا هناك احتمال أن تكون العملية عملية خداع لسرقة اليورانيوم الإيراني".

وأكد بقائي أن "جوهر الأمر هو أن عمليتهم كانت فاشلة بشكل واضح، وكانت فضيحة كارثية لهم، شكلت "طبس الثانية"، ومن هذا المنطلق شملنا العون الإلهي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي كانوا يزعمون فيه أن قدرة إيران تراجعت، حدث هذا، لكن الإيرانيين أثبتوا أنهم ما زالوا يحبطون العدو".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوات أمريكية خاصة، نفذت عملية على الأراضي الإيرانية وأنقذت الطيار الذي أسقطت طيارته الخميس الماضي.

وقالت تقارير إعلامية إن الCIA نفذت عملية "تضليل" أثناء العملية ما مكن القوات الأمريكية من إتمام المهمة.

وشككت إيران في هذه الرواية منذ البداية ونشرت صورا لحطام الطائرة، مؤكدة أن عملية الإنقاذ فشلت.

