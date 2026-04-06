وول ستريت جورنال: واشنطن تبدي مرونة تجاه طهران

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، عن تراجع الولايات المتحدة عن بعض مطالبها السابقة تجاه إيران وإبداء مرونة في مواقفها، في وقت تسيطر فيه حالة من الريبة على الجانب الإيراني تجاه أهداف واشنطن من مقترح إعلان وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن وسطاء إقليميين قولهم إنهم أبلغوا المسؤولين الإيرانيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم لغة التهديد المستمرة، يبدو "متلهفاً" وراغباً بشدة في إعلان هدنة شاملة في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإنه رغم هذه المرونة التي أظهرتها واشنطن، إلا أن طهران لا تزال تنظر بعين الشك إلى النوايا الأمريكية؛ إذ يخشى المسؤولون الإيرانيون من أن تتخذ الولايات المتحدة مقترح "الهدنة لمدة 45 يوماً" ذريعةً لكسب الوقت، واستغلالها في استكمال التحضيرات العسكرية لشن هجمات أكثر حدة في المستقبل.

تأتي هذه المساعي الرامية لإعلان التهدئة في وقت بلغت فيه التوترات في الشرق الأوسط مستويات خطيرة. وأشارت مصادر إخبارية إلى أن دولاً إقليمية، إلى جانب باكستان، تقود جهود وساطة مكثفة للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين الطرفين.

ويهدف مقترح الهدنة (45 يوماً) إلى خلق مناخ ملائم لإجراء مفاوضات أعمق وتقليل حدة الصراع في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على تأمين الملاحة في مضيق هرمز وحماية خطوط إمدادات الطاقة العالمية من المخاطر.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية، رغم توجيهها سلسلة من التهديدات شديدة اللهجة لإيران في الآونة الأخيرة، تواصل التعبير عن رغبتها في الوصول إلى تسوية دبلوماسية، لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة قد تخرج عن نطاق السيطرة.