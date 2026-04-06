الداخلية العراقية تلغي "كتاب عمليات بغداد" وتوجه بمنح الصحفيين حرية تنقل كاملة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، رسمياً، إلغاء العمل بكتاب تسهيل المهمة الصادر عن "قيادة عمليات بغداد" الخاص بالصحفيين والإعلاميين، مؤكدة الاكتفاء بـ "الهوية الصحفية" (الباج الصحفي) كمسوغ وحيد ورسمي للتنقل وممارسة العمل الإعلامي في العاصمة بغداد وعموم المحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تخصصي عقده رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، الذي وجه رسالة حازمة للقوات الأمنية بضرورة تسهيل مهام الأسرة الصحفية.

وقال اللواء ميري: "أوجه رسالة إلى كافة القوات الأمنية في عموم العراق، وفي بغداد بالتحديد؛ موضوع كتاب قيادة عمليات بغداد مُلغى ولا يتم العمل به. للصحفي حق الحرية في العمل والتنقل في أي مكان، وباج الصحفي وحده كافٍ فقط".

وشدد رئيس دائرة العلاقات والإعلام على أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه مباشر من وزير الداخلية، الذي أكد على منح "حرية كاملة للصحفيين بالحركة".

وحذر اللواء ميري النقاط والقطعات الأمنية من عرقلة عمل الصحفيين، متوعداً المخالفين بمحاسبة صارمة، قائلاً: "أي قطاع أمني يطلب كتاب عمليات بغداد سنتصل بقائده وسيتعرض للمساءلة القانونية. وفي حال واجه الصحفيون أي عراقيل أو اجتهادات شخصية، ندعوهم للاتصال بنا في وزارة الداخلية وسنقوم بتسهيل أمرهم فوراً".

ويأتي هذا القرار كخطوة هامة من قبل وزارة الداخلية لتخفيف القيود البيروقراطية والأمنية التي كانت تواجه الطواقم الإعلامية، ولضمان بيئة عمل أكثر حرية ومرونة للصحفيين في نقل الحقائق وتغطية الأحداث.