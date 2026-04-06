محافظ أربيل: بحلول منتصف العام الحالي ستصل تغطية الكهرباء المستمرة إلى 100% في عموم المحافظة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن محافظة أربيل ستشهد تحولاً استراتيجياً شاملاً في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه بحلول منتصف العام الحالي، ستتم تغطية 100% من حدود المحافظة بخدمة الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور نائبه هێمن قادر، وقائممقام قضاء المركز نبز عبد الحميد، والمدير العام لكهرباء أربيل بختيار قاسم، إلى جانب عدد من مديري قطاعات الكهرباء، لمناقشة سبل تحسين الخدمات ومعالجة المعوقات الفنية مع قرب تغير الفصول.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض خوشناو مستجدات مشروع "روناكي" (النور)، وهو مشروع استراتيجي لحكومة إقليم كوردستان يهدف لإصلاح منظومة الطاقة. وكشف المحافظ أن المشروع قطع أشواطاً كبيرة، حيث بلغت نسبة الاستفادة من الكهرباء المستمرة (24 ساعة) في أربيل حالياً 85%.

وقال خوشناو: "العمل مستمر بوتيرة متسارعة، وبحلول منتصف هذا العام، سيصل المشروع إلى نسبة إنجاز 100% في كافة أنحاء المحافظة، ولن تبقى أي منطقة في أربيل دون كهرباء وطنية مستمرة"، مشيداً بجهود فريق "روناكي" والتنسيق العالي مع المديرية العامة لكهرباء أربيل ووزارة الكهرباء.

وشدد محافظ أربيل خلال الاجتماع على أن الدور الإداري يتجاوز تسيير الأعمال اليومية إلى ضمان استقرار معيشة الناس، موجهاً سلسلة من التعليمات العاجلة للمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وصرح خوشناو قائلاً: "مهمتنا في هذه الظروف ليست مجرد إدارة إدارية، بل هي حماية استقرار حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية. يجب أن نكون جميعاً في خدمة الصالح العام، ولن نقبل بأي تقصير في أداء الواجبات."

ووجه المحافظ بضرورة الجهوزية التامة لأي طارئ، وفتح أبواب كافة الدوائر أمام المواطنين للاستماع لمشكلاتهم، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقليص الروتين وتسريع إنجاز المعاملات. كما تم خلال الاجتماع تقييم أداء محطات التوليد وشبكات التوزيع، مع التأكيد على سرعة معالجة الأعطال الفنية واستبدال المحولات لضمان استقرار التجهيز.

وفي ختام الاجتماع، بحث الحاضرون وضع خطة استباقية لمواجهة تحديات فصل الصيف القادم، تهدف إلى تقليل الضغط على المحطات وضمان استمرارية الخدمة، حيث أصدر المحافظ جملة من التوصيات للجهات المعنية للبدء بالتنفيذ الفوري.

