وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الاثنين 6 نيسان/أبريل 2026، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكبر مجمع للصناعات البتروكيمياوية في منطقة "عسلوية" الواقعة جنوبي إيران.

وأوضح كاتس في تصريح صحفي، أن الهجوم أسفر عن تدمير منشأتين حيويتين وخروجهما عن الخدمة بشكل كامل، مشيراً إلى أن هاتين المنشأتين تشكلان الشريان الأبهر للاقتصاد الإيراني، حيث تعتمد عليهما طهران في تصدير نحو 85% من إجمالي منتجاتها البتروكيمياوية إلى الأسواق العالمية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات مباشرة للجيش بمواصلة استهداف البنى التحتية الإيرانية بكل القوة المتاحة، لضمان تقويض القدرات الاقتصادية والعسكرية للنظام الإيراني.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن تل أبيب تنتظر حالياً "الضوء الأخضر" من واشنطن لتوسيع دائرة الأهداف لتشمل منشآت طاقة ومواقع استراتيجية أخرى داخل الأراضي الإيرانية.

من جهتها، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية وقوع الهجوم، لافتةً إلى أن العملية نُفذت بتنسيق مباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهدفت المجمعات الصناعية في منطقة عسلوية بساحل الخليج.

تعد منطقة عسلوية، التابعة لمحافظة بوشهر، "القلب النابض" لصناعة الغاز والبتروكيمياويات في إيران، حيث تحتضن "منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة". وتكتسب هذه المنشآت أهمية قصوى لطهران، كون قطاع البتروكيمياويات يمثل المصدر الرئيس للعملة الصعبة، خاصة بعد تراجع قدرة إيران على تصدير النفط الخام نتيجة العقوبات الأمريكية والأزمات الدولية المتلاحقة.