محافظ أربيل يستقبل النجم الدولي "آكام هاشم" ويشيد بموقفه الوطني وتألقه الرياضي

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، في ديوان المحافظة، المدافع المتألق في صفوف المنتخب الوطني العراقي والنجم الكوردي الدولي "آكام هاشم".

وخلال اللقاء، قدم محافظ أربيل تهانيه الحارة للاعب آكام هاشم على المستوى الفني الرفيع والأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال المباريات الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وأشار المحافظ إلى أن هاشم، كشاب كفوء من أبناء مدينة أربيل، نجح في كسب ثقة الكادر التدريبي والجماهير على حد سواء، مؤكداً: "نحن فخورون جداً بما تحققه من نجاحات".

كما أثنى خوشناو بشكل خاص على الموقف الوطني للاعب والمتمثل في رفعه "علم كوردستان" داخل المستطيل الأخضر احتفالاً بفوز المنتخب، معتبراً هذه الخطوة تجسيداً جميلاً للوفاء والإخلاص للأرض والشعب، ومؤكداً أنها كانت محل فخر واعتزاز لجميع الرياضيين والمواطنين في كوردستان.

وفي ختام اللقاء، جدد محافظ أربيل تأكيده على الدعم الكامل الذي تقدمه المحافظة للمواهب الشابة، لضمان استمرار تألقهم في المحافل الدولية، وأعلن المحافظ عن نية المحافظة تنظيم مراسم تكريم تليق باللاعب آكام هاشم في القريب العاجل، تقديراً لإنجازاته الرياضية ومواقفه الوطنية المشرفة.