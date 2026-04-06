نفط أربيل تدعو حديثي الزواج لاستكمال إجراءات الحصول على الوقود

أعلنت مديرية النفط والمعادن في أربيل، اليوم الاثنين 6 نيسان/ابریل 2026، توجيه إشعار إلى المواطنين من حديثي الزواج الذين لم يحصلوا بعد على استمارة تموينية مستقلة، بضرورة مراجعة الجهات المختصة لاستكمال معاملاتهم الخاصة بالحصول على الوقود.

وأوضحت المديرية أن المشمولين بهذا الإجراء هم المقيمون في محافظة أربيل، والذين لا يزالون يعتمدون على استمارة تموينية تابعة لعائلة والد الزوج، والمسجلة ضمن مركز التموين رقم (201) في مركز مدينة أربيل.

وبيّنت أن استقبال المعاملات يقتصر حالياً على مركز التموين رقم (201)، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن شمول مراكز أخرى.

المستمسكات المطلوبة:



• عقد الزواج الأصلي مع نسخة مصورة

• نسخة مصورة من استمارة التموين الخاصة بعائلة والد الزوج

• نسخة مصورة من البطاقة الوطنية للزوج