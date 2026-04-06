استكمال الاستعدادات لصرف المساعدات المالية المخصصة من رئيس حكومة الإقليم للناجين الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة الإشراف المالي التابعة لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 نيسان 2026، عن استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية للبدء بتوزيع المساعدات المالية الخاصة بالناجين والناجيات الإيزيديين خلال الأسبوع الجاري.

وقالت اللجنة في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن هذه المساعدات "ستشمل 3,590 ناجياً وناجية من كلا الجنسين دون تمييز"، مؤكدة التزام الحكومة "بتقديم الدعم المالي المستمر لهذه الفئة".

وفيما يخص جهود الإغاثة، أوضحت اللجنة أن عمليات البحث والإنقاذ "لا تزال جارية تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني".

مشيرة إلى أن "أي حالة يتم إنقاذها تخضع فوراً للإجراءات الإدارية والتحقيقات الرسمية ليتم تسجيلها ضمن قوائم المستفيدين".

كما لفتت اللجنة إلى أن المستهدفين من هذه المساعدات "يتوزعون بين مخيمات النازحين ومركز مدينة دهوك ومناطق أخرى"، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو "تأمين حياة كريمة ومستقرة للناجين والناجيات وتلبية احتياجاتهم الأساسية".