ترامب يهاجم الناتو وحلفاءه الآسيويين لـ"تخاذلهم" في حرب إيران.. ويرد بحدة على المشككين في قواه العقلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، هجوماً لاذعاً على قائمة من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، متهماً إياهم بالتخلي عن واشنطن في صراعها الحالي مع إيران، في حين أبدى إشادة لافتة بمواقف دول الخليج العربي.

وذكر ترامب أسماء الدول صراحةً، قائلاً: "اليابان لم تساعدنا، وأستراليا لم تساعدنا، وكوريا الجنوبية لم تساعدنا، وحلف الناتو كذلك لم يقدم المساعدة"، ملقياً باللوم على هذه الدول رغم الالتزامات الدفاعية الأمريكية تجاهها، حيث أشار إلى وجود نحو 95 ألف جندي أمريكي في اليابان وكوريا الجنوبية لحمايتهما من تهديدات الجار الشمالي.

وفي المقابل، أثنى ترامب على دور دول الخليج في النزاع، واصفاً مواقف كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت بـ"الممتازة"، معتبراً أن انخراطهم الإيجابي مرتبط بموقعهم الجغرافي القريب من منطقة العمليات.

سجال حول "الصحة العقلية"

وعلى صعيد آخر، واجه الرئيس ترامب تساؤلات حادة حول سلامته العقلية ومدى اتزانه النفسي، وذلك عقب منشوره الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي الذي وصف فيه الإيرانيين بـ "الأوغاد المجانين" وهدد بتدمير بنيتهم التحتية المدنية.

ورفض ترامب بشدة الدعوات التي طالبت بخضوعه لفحص نفسي، قائلاً للصحفيين: "لا أبالي بالانتقادات، ولم أسمع بتلك الدعوات". ودافع الرئيس عن أسلوبه المثير للجدل معتبراً أن أمريكا "كانت تُستغل في التجارة وفي كل شيء لسنوات طويلة قبل وصوله للسلطة"، وأضاف بلهجة تحدٍ: "بدلاً من هذه الانتقادات، سيتعين عليكم وجود المزيد من الأشخاص مثلي".

تأتي هذه التصريحات لتعمق الفجوة بين واشنطن وحلفائها الغربيين والآسيويين، وتعكس إصرار ترامب على نهج "أمريكا أولاً" حتى في ذروة الأزمات العسكرية، معتمداً على لغة خطاب غير تقليدية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والطبية على حد سواء.



المصدر: الوکالات