اليونان تشتري نظام دفاع جوي من شركة "إلبيت" الإسرائيلية

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وقعت اليونان عقدا مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية الاثنين لشراء منظومة صاروخية في إطار جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، و"تعميق" تعاونها مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت المديرية العامة للمعدات والاستثمار التابعة لوزارة الدفاع اليونانية في بيان مقتضب توقيع "اتفاقية بين الدولتين لشراء منظومة المدفعية الصاروخية (بالس) PULS" في أثينا.

وأفاد مصدر يوناني مطلع بأن تكلفة الصفقة تبلغ حوالى 690 مليون يورو.

ويشمل العقد بالإضافة إلى منصات الإطلاق، ذخائر وصواريخ فضلا عن الصيانة الدورية للمنظومة بحسب المصدر نفسه.

وأوردت وسائل إعلام يونانية أن العقد سينفذ على مدى 4 سنوات تليها 10 سنوات إضافية يتم خلالها صيانة المنظومة ودعمها.

من جانبها أوضحت شركة "إلبيت سيستمز" أنها تعمل "كمسؤول رئيسي عن التنفيذ، وستزود منصات إطلاق بالس بمجموعة كاملة من الذخائر".

ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان بـ"توسيع نطاق التعاون في مجال الدفاع والاتفاقيات الدفاعية" ما يعكس بحسب قوله "تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الأمن بين إسرائيل واليونان".

أعلنت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في نهاية العام 2024 عن برنامج ضخم لتحديث قواتها المسلحة يتضمن استثمارات تقدر بنحو 26 مليار يورو في هذا القطاع بحلول العام 2036.

ومن بين هذه الاستثمارات تعزيز أنظمة الدفاع الجوي وقبة الدفاع الجوي الحالية أي نظام الأسلحة المتعدد الطبقات، وذلك بأسلحة وطائرات مسيرة ورادارات جديدة تحل محل بعض الأنظمة القديمة.

وتسعى اليونان إلى تعزيز دورها في المنطقة انطلاقا من موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي في شرق المتوسط.

وتخصص اليونان أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

المصدر: فرانس برس