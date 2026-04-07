وزير البيشمركة يدين الهجوم الإرهابي على قرية "زەرگەزەوی" ويؤكد: سيادة الإقليم خط أحمر

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، السيد شورش إسماعيل، بياناً شديد اللهجة أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف ليلة أمس قرية (زەرگەزەوی/ زركزوي) التابعة لمحافظة أربيل بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين ومنتسبي القوات المسلحة.

وقال وزير البيشمركة في بيانه، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي نُفذ ليلة أمس عبر طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قرية (زەرگەزەوی) ضمن حدود محافظة أربيل. بكل أسف، أدى هذا الاعتداء الوحشي إلى استشهاد البيشمركة البطل (موسى أنور رسول) وعقيلته".

وأضاف: "إن استهداف المدنيين العزل وتجاوز كافة الحدود القانونية والإنسانية، فضلاً عن انتهاك سيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق، يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار وأمن المنطقة برمتها".

وشدد شورش إسماعيل على ثوابت الإقليم قائلاً: "نؤكد مجدداً أن حياة مواطنينا وسيادة أراضينا هي (خط أحمر). ومن هنا، نطالب الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية وحازمة، وعدم الوقوف بصمت أمام هذه الجرائم المتكررة".

واختتم وزير البيشمركة بيانه بتقديم التعازي قائلاً: "باسم وزارة البيشمركة وقوات بيشمركة كوردستان، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيدين، سائلين المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته.. الخلود لشهدائنا الأبرار".