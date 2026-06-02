البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- منعت وزارة الداخلية البحرينية سفر المواطنين إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، مرجعةً "القرار" إلى توتر الأوضاع الأمنية الناجمة عما وصفته بـ "العدوان الإيراني الآثم".

وقالت البحرين: انطلاقاً من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.