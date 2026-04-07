قتيل من الحشد الشعبي في قصف على غرب العراق قرب الحدود مع سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد عناصرها في قصف استهدف غربي العراق قرب الحدود مع سوريا، موجهةً اتهاماً للولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه "في تمام الساعة 04:00 من فجر اليوم الثلاثاء 6 نيسان/أبريل 2026، تعرض مقر اللواء 45" -التابع لفصيل كتائب حزب الله- في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى قصف جوي، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر اللواء.

وتُعد هيئة الحشد الشعبي تحالفاً لفصائل مسلحة تأسس عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، قبل أن يُدمج ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية ويصبح تابعاً للقوات المسلحة العراقية؛ غير أنها تضم ألوية تابعة لفصائل تتحرك أحياناً بشكل مستقل.

ومنذ اندلاع النزاع الذي أعقب هجوماً (أميركياً-إسرائيلياً) على إيران في 28 شباط/فبراير وامتد إلى العراق، تتعرض مقار الحشد وفصائل عراقية لغارات تُنسب للولايات المتحدة وإسرائيل. وكان البنتاغون قد أكد قبل أسبوعين تنفيذ مروحيات قتالية غارات ضد هذه الفصائل.

وفي المقابل، تتبنى فصائل عراقية منضوية تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد تصفها بـ "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت بغداد وواشنطن في 27 آذار/مارس الماضي "تكثيف التعاون" الأمني بينهما بهدف منع الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية العراقية والمصالح الأميركية.



المصدر: فرانس برس