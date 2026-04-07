من جبهات قره جوخ إلى غدر المسيرات.. عائلة واحدة تقدم شقيقين شهداء في مواجهة الارهاب

أربيل (كوردستان24)- لقي مقاتل في قوات البيشمركة وزوجته مصرعهما، وأصيب طفلاهما بجروح، جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت منزلهما في إحدى قرى ضواحي أربيل.

ووفقاً لبيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، فإن الهجوم وقع في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف ليل الثلاثاء، 7 نيسان 2026، حيث استهدفت الطائرة المسيرة منزلاً في قرية "زەرگەزەوی" التابعة لناحية "دارشكران" بمحافظة أربيل. وأسفر الانفجار عن استشهاد البيشمركة (موسى أنور رسول) وزوجته (مژدة أسعد حسن) على الفور.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، أحمد عبد الصمد، بأن الهجوم أدى أيضاً إلى إصابة طفلين للعائلة تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات، نُقلا على إثرها للمستشفى، وتؤكد التقارير الطبية أن حالتهما الصحية مستقرة الآن.

وذكر المراسل أن الضربة الجوية وقعت في وقت كان فيه الزوجان "في نوم عميق"، بينما نجا الطفلان من الموت المحقق لتواجدهما في غرفة أخرى لحظة الانفجار. وأشارت المعلومات إلى أن الأم كانت قد أتمت إرضاع طفلها البالغ من العمر عامين ووضعته بجانب شقيقه الآخر قبل أن تتوجه إلى غرفة نومها قبل وقت قصير من وقوع الهجوم.

يُذكر أن هذه العائلة كانت قد قدمت تضحيات سابقة في سبيل الوطن؛ إذ استشهد "عبد الله أنور"، وهو شقيق الضحية موسى، عام 2018 خلال المواجهات ضد تنظيم داعش الإرهابي في جبال قره جوخ.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تستهدف محافظة أربيل ومناطق متفرقة من إقليم كوردستان. وتُنفذ هذه الهجمات غالباً بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني أو عبر جماعات مسلحة موالية لطهران، تحت ذريعة استهداف مقار معارضة أو قواعد أجنبية، إلا أن الواقع يشير باستمرار إلى سقوط مدنيين أبرياء وتدمير ممتلكات المواطنين في المناطق الآمنة.