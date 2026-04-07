أكثر من 180 مهاجراً قضوا أو فُقِدوا في المتوسط خلال 10 أيام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من 180 مهاجرا يُخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم أو فُقدوا في حوادث غرق في البحر المتوسط خلال الأيام العشرة الماضية، مع اقتراب عدد الوفيات منذ بداية العام من الألف.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن "ما لا يقلّ عن 990 وفاة سُجلت في البحر المتوسط خلال عام 2026".

لافتةً إلى أن ذلك يشكّل "واحدة من أكثر بدايات الأعوام دموية منذ 2014"، أي العام الذي بدأ فيه جمع البيانات.