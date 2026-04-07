إيران تكشف عن المسيرة الانتحارية "حديد 110": محركٌ نفاث وتكنولوجيا الشبح

أربيل (كوردستان 24)- نشرت المنصات الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإيراني على تطبيق "تليغرام"، مقطع فيديو يوثق عمليات تجميع وتجهيز وإطلاق الطائرة المسيرة الجديدة "حديد 110". و

أرفق الإعلام الحربي المقطع ببيان ذكر فيه: "إن وحدة القوة المسيرة أطلقت مسيرة (حديد 110) الانتحارية الخاطفة تحت شعار (فاطمة الزهراء)، مستهدفة من وصفهم بالأعداء المعتدين من الأمريكيين والإسرائيليين".

وأشار التقرير إلى أن هذه المسيرة، التي تُعرف أيضاً باسم "دالاهو"، تعد أحدث إنتاجات الصناعة العسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتميز بـ "محرك نفاث"، ومن المقرر إدخالها ضمن موجات الهجوم في عمليات "الوعد الصادق".

المواصفات الفنية للمسيرة "حديد 110" (دالاهو):

التصميم: صُممت على هيئة طائرات "الشبح" (Stealth) لتضليل الرادارات.

الرأس الحربي: قدرة على حمل 30 كيلوغراماً من المواد المتفجرة.

السرعة القصوى: تصل إلى 510 كيلومترات في الساعة.

مدة الطيران: البقاء في الجو لمدة ساعة واحدة.

سقف الارتفاع: يصل إلى 30 ألف قدم (ما يعادل 9,144 متراً).



وخضعت المسيرة للاختبارات الأولية ضمن مناورات "مكافحة الإرهاب" التي أقيمت في حدود محافظة أرومية في شباط/فبراير 2025.

وشهدت تلك المناورات مشاركة وحدات عسكرية من عدة دول إلى جانب القوات الإيرانية، شملت: بيلاروسيا، الهند، الصين، باكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، وأوزبكستان.