كهرباء كوردستان: تراجع إنتاج الطاقة نتيجة انخفاض إمدادات الغاز من حقل "كورمور"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن فرق السيطرة والإنتاج والنقل تمكنت من معالجة خلل فني أدى إلى "انطفاء عام" (Blackout) في شبكة كهرباء الإقليم عند الساعة 12:40 من ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكدة نجاح الفرق الفنية في إصلاح الخلل خلال ثلاث ساعات.

وأشار بيان الوزارة إلى أن مستويات إنتاج الطاقة شهدت انخفاضاً عقب ذلك، نتيجة تراجع إمدادات الغاز المصدر من حقل "كورمور" إلى محطات توليد الكهرباء.

وأكدت الوزارة أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الثروات الطبيعية التي تعمل حالياً على معالجة مشكلة نقص الغاز، تمهيداً لإعادة مستويات الإنتاج إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.