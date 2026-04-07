رئيس وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ ويترقب "أبريل أسود"

أربيل (كوردستان24)- وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أزمة الطاقة الراهنة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط بأنها "الأشد خطورة على الإطلاق"، مؤكداً أن تداعياتها تجاوزت في حدتها أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أوضح بيرول أن إغلاق إيران لمضيق هرمز - الحيوي لإمدادات النفط والغاز - منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير الماضي، أدى إلى اضطراب غير مسبوق في الإمدادات العالمية. وأشار إلى أن الضرر لم يقتصر على مصادر الطاقة التقليدية فحسب، بل امتد ليعيق تدفق الأسمدة، البتروكيماويات، والهيليوم، مما يهدد بشل أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي.

وحذر بيرول من أن العالم على أعتاب "أبريل أسود"، موضحاً أن شهر مارس كان صعباً، لكن التوقعات تشير إلى أن أبريل سيكون "أسوأ بكثير". وأضاف: "إذا استمر إغلاق مضيق هرمز طوال شهر أبريل، فإن حجم الخسائر في النفط الخام والمنتجات المكررة سيتضاعف مقارنة بالشهر الماضي". وكشف عن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى تعرض 75 منشأة للهجوم، تضرر ثلثها بشكل جسيم، مما يجعل عمليات الترميم تتطلب وقتاً طويلاً.

ورغم قتامة المشهد الحالي، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة عن تفاؤله بشأن المستقبل الطويل الأمد، معتبراً أن هذه الأزمة ستكون "نقطة تحول" لتسريع تغيير بنية نظام الطاقة العالمي.

وتوقع بيرول حدوث تحول كبير في "الجغرافيا السياسية للطاقة" خلال السنوات المقبلة، يرتكز على:

الاعتماد السريع على المتجددة: تعزيز تركيب محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون أشهر.

إحياء الطاقة النووية: تنشيط الاستثمارات في المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، وتمديد عمر المحطات القائمة.

توسع النقل الكهربائي: طفرة مرتقبة في قطاع السيارات الكهربائية.

واختتم بيرول حديثه بالتشديد على ضرورة لجوء الدول في المدى القصير إلى "الاستخدام الحذر والمستدام للطاقة"، عبر تكثيف إجراءات التوفير وتحسين كفاءة الاستهلاك لمواجهة تداعيات النقص الحاد في الإمدادات.