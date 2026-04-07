تصعيد سياسي في واشنطن: كامالا هاريس تهاجم دونالد ترامب

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، الرئيس دونالد ترامب، بإطلاق تهديدات قد ترقى إلى “جرائم حرب”، محذّرة من أن تصريحاته بشأن “القضاء على حضارة كاملة” تمثل تصعيدًا خطيرًا.

وقالت هاريس، في منشور عبر منصة “إكس”، إن هذه التهديدات تأتي نتيجة “حرب كارثية من صنعه، دون وجود خطة أو استراتيجية واضحة لإنهائها”، ووصفت ذلك بأنه “أمر مرفوض”.

وأضافت أن الشعب الأمريكي “لا يدعم هذا النهج”، معتبرة أن سياسات ترامب “تعرض الجنود الأمريكيين للخطر، وتضر بمكانة الولايات المتحدة عالميًا، وتزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين”.

ودعت هاريس إلى الوقوف ضد ما وصفته بـ”حرب غير قانونية”، ومعارضة تمويلها، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالأزمة الحالية في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الملف الإيراني ومضيق هرمز توترًا متزايدًا، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.