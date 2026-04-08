إجراء احترازي.. قطر تعلن إجازة مطوّلة لكافة المدارس والمؤسسات التعليمية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة لكافة المدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك في إطار خطوات احترازية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الإجازة المطوّلة ستبدأ اعتباراً من اليوم، الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، لتشمل جميع المراحل الدراسية، والمدارس الحكومية، والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى دور الحضانة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجازة تأتي "بديلاً عن يومي 22 و23 نيسان/أبريل" الذين كان من المقرر أن يشهدا عطلة مماثلة، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن "نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي" في ظل المستجدات الحالية.

كما أكدت الوزارة استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في الدولة لمتابعة كافة التطورات، مشددة على أنها ستقوم بإطلاع الميدان التربوي وأولياء الأمور على أي تحديثات أو تعليمات جديدة عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.