ترحيب دولي وآسيوي واسع باتفاق الهدنة بين واشنطن وطهران وإشادة بالوساطة الباكستانية

أربيل (كوردستان24)- لقي إعلان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران ترحيباً دولياً واسعاً، حيث أعربت عدة دول عربية وآسيوية عن أملها في أن يمهد هذا التطور الطريق نحو استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

عُمان: دعوة لحلول جذرية

أعلنت سلطنة عُمان ترحيبها الرسمي بالاتفاق، مشيدة بجهود الوساطة الباكستانية التي أفضت إلى هذه الهدنة. وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها على "أهمية تكثيف الجهود حاليًا لإيجاد حلول تنهي الأزمة من جذورها وتحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار". ويأتي هذا الموقف العُماني امتداداً لدور مسقط التاريخي كوسيط رئيسي بين الطرفين في جولات سابقة.

ماليزيا وإندونيسيا: خطوة نحو السلام العالمي

وفي القارة الآسيوية، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن وقف إطلاق النار "يبشر بالخير لاستعادة السلام والاستقرار، ليس فقط في المنطقة، بل في العالم أجمع".

من جانبها، اعتبرت إندونيسيا الهدنة فرصة لإبقاء باب الحوار مفتوحاً لخفض التصعيد. وصرحت إيفون ميوينغكانغ، المتحدثة باسم الخارجية الإندونيسية، بأن بلادها تدعم كافة الجهود الدبلوماسية البناءة التي تولي "الأولوية القصوى لحماية المدنيين" وتفضي إلى حلول دائمة.

سيول: تطلعات لتأمين ملاحة "هرمز"

بدورها، أشادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بجهود الوساطة الدولية، وخصت بالذكر باكستان، داعية إلى سرعة استعادة الاستقرار في المنطقة. وأكدت سيول على تطلعها لأن تؤدي هذه الهدنة إلى استئناف "سريع وآمن" لحرية المرور عبر مضيق هرمز لجميع السفن، بما في ذلك السفن الكورية الجنوبية، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي للتجارة العالمية.



