قطر ترحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

اربيل (كوردستان24) -رحبت دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفة إياه بـ "الخطوة الأولية المحورية" لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية، أعربت الدوحة عن تقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، وخصت بالذكر مساعي رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، إلى جانب كافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه الوساطة.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة الالتزام التام ببنود الاتفاق لتثبيت التهدئة، موجهة دعوة صريحة للجانب الإيراني بضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية التي تقوض استقرار المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول لضمان عدم تكرار التوترات.

كما أكد البيان على الأهمية الاستراتيجية لضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن استقرار سلاسل الإمداد العالمية يرتكز على الالتزام بقواعد القانون الدولي في البحار. واختتمت الوزارة بتجديد دعم قطر لكافة الحلول السلمية، مؤكدة أن الحوار المسؤول هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة عالمياً.