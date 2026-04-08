باكستان تستضيف محادثات بين واشنطن وطهران الجمعة

اربيل (كوردستان24) - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء أن إسلام آباد ستستضيف وفدين من الولايات المتحدة وإيران الجمعة للتفاوض "على اتفاق نهائي لحلّ الخلافات كلّها".

وكتب شريف في منشور على اكس "أتقدّم بجزيل الشكر إلى قيادة كلّ من البلدين وأدعو وفديهما إلى إسلام آباد الجمعة في العاشر من نيسان/أبريل 2026 للتفاوض بعناية أكبر على اتفاق نهائي لحلّ الخلافات كلّها".

واضطلعت باكستان التي تربطها علاقات جيّدة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبجارتها إيران بدور وسيط بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة.

وقال شريف "نأمل أن تنجح +محادثات إسلام آباد+ في تحقيق سلام مستدام، ونتمنى أن نتشارك مزيدا من الأخبار السارة في الأيام المقبلة".

وأعلن كلّ من طهران وواشنطن عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين قبل قرابة ساعة من انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب لإيران قبل "تدميرها".

وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في 28 شباط/فبراير، ما أدى إلى شن طهران ضربات انتقامية على دول الخليج وإسرائيل.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله المدعوم من طهران صواريخ على الدولة العبرية. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان واجتياح قواتها لجنوب البلاد.

وأشار شريف في منشوره على اكس إلى "وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".

غير أن إسرائيل أعلنت في وقت لاحق أنها لن توقف عملياتها ضدّ حزب الله في لبنان.

وساهمت تركيا ومصر بدورهما في جهود الوساطة. وقال الرئيس الأميركي الأربعاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الصين دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات.

وكشف شريف في منشور آخر له أن الصين والسعودية وتركيا ومصر وقطر قدّمت كلّها "دعما بغية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار ومنح الجهود الدبلوماسية السلمية فرصة".

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني لدول الخليج العربية "التزامها بالسلم والاستقرار في المنطقة".

المصدر : وكالات