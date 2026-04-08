بشروطٍ عسكرية.. إيران تقرّر استئناف الملاحة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية ودبلوماسية بوجود تقدم ملموس نحو تهدئة التوترات في المنطقة، حيث كشفت مصادر عن توجه لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بالتزامن مع إعلان هدنة متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تمهيداً لمفاوضات مباشرة بين الطرفين في باكستان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني (لم تسمه) أن طهران قد تعيد فتح مضيق هرمز يوم الخميس أو الجمعة، كخطوة استباقية قبل الاجتماع المقرر مع ممثلين أمريكيين في باكستان.

وأشار المصدر إلى أن استئناف الملاحة سيكون "محدوداً" في البداية، مع إلزام أطقم السفن بالتنسيق المباشر مع الجيش الإيراني.

يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة إيران على فتح المضيق بشكل كامل وفوري، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار المتبادل.

وفي توضيح للموقف الإيراني، صرح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن فتح المضيق سيكون لمدة أسبوعين، شريطة التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومراعاة القيود الفنية القائمة.

وفي سياق متصل، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المفاوضات الرسمية مع الولايات المتحدة ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل في باكستان.

وعلى صعيد المواقف الدولية، أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعم إسرائيل لقرار الرئيس ترامب.