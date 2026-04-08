الثلوج تُجمّد مصادر المياه في "چۆمان".. وفرق الصيانة تستنفر لإعادة الضخ

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية المياه والصرف الصحي في إدارة "سۆران" المستقلة، اليوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، عن تسبب موجة البرد الشديدة وكثافة الثلوج في عرقلة وصول مياه الشرب إلى قضاء "چۆمان"، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل بشكل متواصل لمعالجة الخلل.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، قال مدير المديرية يوسف رشيد إن "المصدر الرئيسي لمياه قضاء چۆمان، والنابع من منطقة (پڕژێ)، تعرض للانجماد التام نتيجة تساقط كميات كبيرة من الثلوج هذا العام".

وأضاف أن حالة الانجماد "طالت الأنابيب الناقلة الرئيسية أيضاً، ما أدى إلى تعذر وصول المياه إلى منازل المواطنين بالشكل المطلوب".

وأشار رشيد إلى أن إمدادات المياه في القضاء شهدت انخفاضاً ملحوظاً منذ أربعة أيام، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية متواجدة في الميدان وتواصل العمل على إزالة العوائق وتنظيف الأنابيب من الجليد لضمان تدفق المياه".

إلى ذلك، طمأن رشيد السكان بأن الأوضاع ستشهد تحسناً ملموساً خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن يعود ضخ المياه إلى مركز المدينة لمستوياته الطبيعية.

وشهدت المناطق الجبلية في إقليم كوردستان هذا العام هطولاً غزيراً للأمطار والثلوج، مما أدى إلى انتعاش كبير في مناسيب العيون والمصادر المائية الجوفية والسطحية، رغم التحديات الفنية التي فرضتها موجات الصقيع الأخيرة.