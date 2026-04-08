الإعلان عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2026

أربيل (كوردستان 24)- ​أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الحسابات الأولية لشهر ذي الحجة، والتي حددت بشكل دقيق موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

تأتي هذه التقديرات لتساعد المواطنين في ترتيب إجازاتهم ومناسكهم، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تظل لدار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية بناءً على الرؤية الشرعية.

ووفقًا للبيانات الفلكية الصادرة، فإن موعد عيد الأضحى من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026. وبناءً على ذلك، ستكون تفاصيل الأيام المباركة كما يلي:

​وقفة عرفات (9 ذو الحجة): توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

​أول أيام عيد الأضحى (10 ذو الحجة): يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

​ثاني أيام عيد الأضحى (11 ذو الحجة): يوافق يوم الخميس 28 مايو 2026.

​ثالث أيام عيد الأضحى (12 ذو الحجة): يوافق يوم الجمعة 29 مايو 2026.

​رابع أيام عيد الأضحى (13 ذو الحجة): يوافق يوم السبت 30 مايو 2026.