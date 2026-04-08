توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت قوات الأمن التركية نحو مئتي شخص في حملة أمنية على مستوى البلاد غداة عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول، بحسب ما أعلن وزير العدل أكين غورليك الأربعاء.

وأفاد غورليك على "إكس" بأن عناصر الأمن أوقفوا 198 مشتبها به في عملية متزامنة في 34 محافظة ضد "تنظيم داعش الإرهابي".

قُتل مسلّح وأصيب اثنان آخران بجروح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خارج القنصلية الثلاثاء. وتعرّض شرطيان كانا متمركزين أمام المقر لإصابات طفيفة.

وذكرت وزارة العدل أن 12 من الموقوفين وضعوا قيد الحبس الاحتياطي بينهم المسلّحان المصابان اللذان نُقلا إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن المسلّح الذي قُتل هو رجل يبلغ من العمر 32 عاما على صلة بتنظيم داعش.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه على ارتباط بـ"منظمة إرهابية" وإلى أن المسلّحين المصابين هما شقيقان على صلة بتهريب المخدرات.