كارولين ليفيت: نفذنا أكثر من 450 هجوماً على المصانع والصواريخ الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، عن نجاح الولايات المتحدة في تحقيق كامل أهدافها العسكرية داخل إيران بعد عمليات مكثفة استمرت 38 يوماً.

مؤكدة أن هذه الضربات أدت إلى تدمير البنية التحتية للصناعات العسكرية الإيرانية بشكل تام، مما جعل قدرات طهران الحالية تضعف بشكل جذري مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر.

وكشفت ليفيت عن تنفيذ واشنطن لـ 13 ألف هجوم استهدف العمق الإيراني، شملت تدمير معظم الصواريخ بعيدة المدى، وشن أكثر من 450 غارة على مصانع الصواريخ، بالإضافة إلى 150 هجمة استهدفت منشآت إنتاج الطائرات المسيرة.

وعلى الصعيد البحري، أكدت المتحدثة تدمير أكثر من 150 سفينة إيرانية، من ضمنها 60 سفينة عسكرية غرقوا في عرض البحر، فضلاً عن تحييد ما يزيد عن 5 آلاف لغم بحري.

مشددة على أن هذه العمليات قوضت قدرة طهران على تمويل وتسليح الجماعات المسلحة في المنطقة، حيث لم تعد إيران قادرة على تزويد تلك الفصائل بالسلاح.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أوضحت ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل إلا بالشروط التي تضمن مصالح الولايات المتحدة.

مشيرة إلى أن المفاوضات ستنطلق صباح السبت المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ المطلب الأمريكي بفتح مضيق هرمز بشكل كامل.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت ليفيت انتقادات حادة وشديدة اللهجة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

معتبرة أن الحلف فشل في الاختبار التاريخي حين أدار ظهره للشعب الأمريكي خلال الأسابيع الستة الماضية، رغم أن الميزانية الدفاعية لدول الحلف تعتمد بشكل أساسي على التمويل الأمريكي، واصفة هذا الموقف بالأمر المؤسف للغاية.