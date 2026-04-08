نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب ومستعدون لاستئناف الهجمات في أية لحظة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول رد فعل له بعد إعلان وقف إطلاق النار، رسالة إلى طهران أعلن فيها أن بلاده أوقفت عملياتها بشكل مؤقت فقط، وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وشدد نتنياهو قائلاً: "لدينا اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن جيشه في أقصى درجات الاستعداد والجاهزية، صرح: "نحن مستعدون في أي وقت للعودة إلى قلب المعارك والاشتباكات".

وأشار نتنياهو إلى أن المواد النووية المخصبة المتبقية حالياً داخل إيران، يجب إخراجها بالكامل من ذلك البلد؛ وقال: هذا الأمر سيتم إما عبر اتفاق وتفاهم، أو من خلال استئناف الحرب، لأننا لن نسمح لطهران بتشكيل خطر على أمننا وأمن العالم.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعلاقة بين تل أبيب وواشنطن قائلاً: إن الشراكة بين إسرائيل وأمريكا ضد عدونا الأكبر، هي أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل.

كما كشف الستار عن علاقته الوثيقة بـ "دونالد ترامب"، معلناً أنهما يتحدثان معاً بشكل يومي.

وذكر نتنياهو أيضاً، أنهم تمكنوا خلال 10 دقائق فقط من ضرب 100 هدف مختلف داخل الأراضي الإيرانية، حتى تلك المواقع التي كانت طهران تظن أنها حصينة ومحمية.

وكشف عن قتل آلاف القادة والعناصر في الحرس الثوري، مؤكداً أنهم وصلوا إلى كبار القادة وحتى عائلاتهم، لدرجة أن "إيران الآن أضعف من أي وقت مضى".

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يعني نهاية مهامهم، وأن الجيش الإسرائيلي يده على الزناد لأي احتمال لانهيار العملية الدبلوماسية، وذلك حتى تحقيق كامل الأهداف التي اتفقت عليها واشنطن وتل أبيب.