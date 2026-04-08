رغم إعلان الهدنة.. الآلاف من قوات "المارينز" تتجه للشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، اليوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتجاوز عدد قواتها هناك حالياً 50 ألف جندي، مع استمرار تدفق التعزيزات.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن مغادرة أكثر من ألفي جندي من قوات "المارينز" لقاعدتهم العسكرية في "سان دييغو" متوجهين إلى المنطقة، ضمن عملية نقل واسعة تشمل آلاف الجنود الإضافيين.

ويرى خبراء عسكريون أن هذا الحشد الضخم قد يكون مرتبطاً بخطة محتملة للسيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية، التي تمثل العصب الرئيسي لتصدير النفط والبنية التحتية البحرية لإيران في الخليج.

تأتي هذه التحركات العسكرية المتسارعة في مفارقة لافتة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الثلاثاء عن توصل بلاده لاتفاق وقف إطلاق نار مع طهران لمدة أسبوعين، وهو الإعلان الذي أعقبه تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة التجارة العالمية.