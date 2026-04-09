ستارمر من الرياض: نسعى لتحويل هدنة الشرق الأوسط إلى سلام دائم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية في مستهل جولة له في منطقة الشرق الأوسط، حيث عقد اجتماعاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وخلال زيارته، أكد ستارمر أن وقف إطلاق النار الحالي في الشرق الأوسط قد أعاد الهدوء إلى المنطقة بعد فترة عصيبة من النزاع المسلح، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان استمرار هذه التهدئة وتحويلها إلى اتفاقية سلام شاملة وطويلة الأمد.

وفي سياق متصل، وبالتزامن مع وصول رئيس الوزراء البريطاني، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير تسع طائرات مسيرة كانت تستهدف أراضي المملكة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد دخول هدنة ثنائية لمدة 14 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ فجر يوم الأربعاء (8 نيسان 2026). ومن المقرر أن تبدأ يوم الجمعة المقبل مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية ووساطة باكستانية، سعياً للتوصل إلى ركائز اتفاق سلام مستدام.

يذكر أن المنطقة شهدت مواجهات عسكرية واسعة بدأت في 28 شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يوماً، بين إيران وفصائل "محور المقاومة" في العراق ولبنان واليمن من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وقد أدت تلك المواجهات إلى إغلاق مضيق هرمز لمدة خمسة أسابيع، مما تسبب في أزمة اقتصادية حادة في المنطقة، إلا أن إعلان الهدنة الأخير انعكس إيجاباً وبشكل فوري على الأسواق المالية العالمية وأدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار النفط.