الأعرجي: العراق لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس 9 نيسان 2026، ترحيب بلاده بجهود التهدئة التي أفضت إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن بغداد بذلت جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقال الأعرجي في تدوينة عبر منصة "إكس": "إن العراق يرحب بكافة الجهود التي أدت إلى إحلال التهدئة وإبرام هدنة بين أمريكا وإيران"، مشيراً إلى أن الموقف العراقي الثابت يرتكز دائماً على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كخيار استراتيجي لإنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف مستشار الأمن القومي أن العراق سعى بشكل متواصل لتقريب الرؤى بين الأطراف المتنازعة بهدف إيقاف العمليات العسكرية ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

تأتي تصريحات الأعرجي في وقت دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثالثة من فجر يوم أمس الأربعاء، 8 نيسان 2026، ولمدة 14 يوماً. ومن المؤمل أن تنطلق غداً الجمعة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية باكستانية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية سلام شاملة وطويلة الأمد.

يذكر أن المواجهات العسكرية بين إيران وفصائل "محور المقاومة" في العراق ولبنان واليمن من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، كانت قد اندلعت في 28 شباط الماضي واستمرت نحو 40 يوماً. وتسببت تلك المواجهات بإغلاق مضيق هرمز لمدة خمسة أسابيع، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة في المنطقة، إلا أن إعلان التهدئة الأخير ساهم بشكل مباشر في انعاش البورصات العالمية وهبوط ملحوظ في أسعار النفط.