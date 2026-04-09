كوريا الجنوبية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فوراً

أربيل (كوردستان24)- وجه سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان، جيون غيوسوك، نداءً عاجلاً إلى مواطنيه المقيمين في الأراضي اللبنانية بضرورة المغادرة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح السفير في بيان نُشر الیوم الخميس 9 نیسان/ابریل 2026، عبر الموقع الإلكتروني للسفارة، أن نطاق وكثافة الغارات الإسرائيلية قد توسعت إلى مستويات "غير مسبوقة"، محذراً من أن خيار التريث والانتظار بات يشكل خطراً متزايداً على حياتهم.

وأشار البيان إلى أن القصف الجوي شمل مناطق متزامنة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك قلب العاصمة بيروت ومدينة زحلة، بالإضافة إلى تحذيرات إسرائيلية من غارات محتملة في شمال بيروت.

وأكد السفير غيوسوك أن المناطق التي كانت تُصنف سابقاً بأنها "آمنة نسبياً" لم تعد كذلك، مشدداً على أن الرحلات الجوية التجارية تظل الوسيلة الأسرع والأكثر أماناً للمغادرة قبل احتمال تعليقها.





المصدر: الوکالات