محاكمة مسؤول أمني سوري في هولندا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أربيل (كوردستان24)- بدأت في هولندا، المحاكمة الجنائية لمسؤول أمني سابق في النظام السوري، يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل، وهي اتهامات نفى المتهم صلتُه بها خلال مثوله أمام القضاء.

ويواجه المتهم، الذي رمزت إليه النيابة العامة الهولندية باسم "رفيق أ." (57 عاماً) دون الكشف عن هويته الكاملة، 25 تهمة تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق معتقلين.

وخلال الجلسة التي ترأسها لجنة من ثلاثة قضاة، رفض المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مدعياً أنه "كان ضحية لنظام الأسد كغيره من السوريين"، ونفى تورطه في أي أعمال قمعية.

بحسب لائحة الاتهام، تعود وقائع القضية إلى عامي 2013 و2014 في سوريا، حيث كان المتهم يشغل منصب "المحقق الرئيسي" في صفوف "قوات الدفاع الوطني" بمدينة سلمية، وهي ميليشيا مسلحة موالية للنظام السوري عُرفت بمشاركتها في عمليات القمع.

وتشير سجلات التحقيق إلى أن "رفيق أ." وصل إلى هولندا طالباً للجوء في عام 2021، إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من كشف هويته واعتقاله في كانون الأول/ديسمبر 2023 بناءً على شهادات وأدلة جمعت ضده.

تُجرى هذه المحاكمة استناداً إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يتيح للمحاكم الهولندية مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة (مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) حتى وإن ارتكبت خارج الأراضي الهولندية ولم يكن أطرافها من مواطنيها.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع والمرافعات حتى نهاية شهر أيار/مايو المقبل، على أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية خلال شهر حزيران/يونيو القادم.