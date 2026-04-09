آلان حمة سعيد: حتى الآن، لم يُتخذ أي قرار بشأن استئناف الدراسة الحضورية

أربيل (كوردستان24) - أشار وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان إلى أنه على الرغم من كافة التحضيرات، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي بشأن تحديد موعد بدء الدوام الحضوري داخل الفصول في المدارس والجامعات والمعاهد.

وبخصوص الشائعات المتداولة حول بدء العملية الدراسية في المدارس والجامعات، صرح وزير التربية آلان حمة سعيد لـ "كوردستان 24" اليوم الخميس، 9 نيسان 2026، قائلاً: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، وسيتم البت في موضوع العملية التعليمية الأسبوع المقبل".

وأضاف أيضاً: "رغم كل الاستعدادات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بشأن تحديد وبدء يوم الدوام داخل القاعات الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد، لأن الأوضاع الأمنية (أو الوضع العام) لم تتضح بعد".

وذكر وزير التربية أن الموضوع سيتضح لديهم خلال اليومين المقبلين، حيث سيعقد اجتماع لاتخاذ القرار بشأن بدء الدراسة، مؤكداً أن هذا الملف حساس ويتطلب تنسيقاً بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

وفي الوقت ذاته، صرح مصدر في وزارة التعليم العالي قائلًا: "لم نتخذ حتى الآن أي قرار بشأن بدء الدوام داخل الحرم الجامعي، وسيعقدون هم أيضاً اجتماعاً الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الدوام في الجامعات والمعاهد".