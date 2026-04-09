بضوء أخضر من واشنطن.. كواليس التنسيق الباكستاني الأمريكي لإطلاق مبادرة تهدئة شاملة مع إيران

أربيل (كوردستان24) - كشفت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض ناقش مقترح رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بشأن وقف إطلاق النار، قبل طرحه للمناشدة العلنية.

وكان شريف قد اقترح يوم الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لإيران عند الثامنة مساءً. ورغم أن المقترح بدا كمحاولة أخيرة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، إلا أن مصادر أكدت أن دعوات شريف لتمديد المهلة، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتعليق العمليات العسكرية، لم تكن مفاجئة للإدارة الأمريكية.

وأفادت التقارير أن البيت الأبيض كان قد وافق مبدئياً على بنود محددة وردت في منشور رئيس الوزراء الباكستاني قبل نشره رسمياً. حيث كان كبار مسؤولي إدارة ترامب على تواصل مستمر مع الجانب الباكستاني طوال اليوم، لتوضيح المتطلبات الأمريكية للموافقة على أي تهدئة. وشملت هذه القنوات الدبلوماسية محادثات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وقد أثار منشور شريف، الذي أشار فيه إلى مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وإيران، تكهنات واسعة حول دور البيت الأبيض، خاصة بعد ظهور المنشور في البداية مصحوباً بعبارة "مسودة"، مما يشير إلى تنسيق فني مسبق.

من جانبه، أقر مسؤول في البيت الأبيض بوجود تواصل مسبق بشأن المبادرة، موضحاً أن رئيس الوزراء الباكستاني أبلغ فريق الرئيس بنيته إصدار البيان، لكنه نفى أن يكون البيت الأبيض هو من صاغ النص أو أن يكون الرئيس ترامب قد اطلع عليه بشكل شخصي قبل نشره.