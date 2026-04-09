ميرتس يتحرك لإنقاذ "الناتو" مع ترامب ويحذر من "شراسة" العمليات الإسرائيلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) -أطلق المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، سلسلة من المواقف الدبلوماسية البارزة التي شملت ملفات الناتو، الصراع في الشرق الأوسط، والعلاقة مع طهران، مؤكداً سعي بلاده لتعزيز الاستقرار الدولي والحفاظ على التحالفات التاريخية.

تعزيز التحالف عبر الأطلسي

في تصريحاته الأخيرة، شدد ميرتس على أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمر حالياً بـ "اختبار ضغط" حقيقي جراء تداعيات الحرب في إيران، مؤكداً عزمه الأكيد على بذل كل ما يلزم لحماية الحلف وتطويره بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف ميرتس عن إجرائه اتصالاً هاتفياً مع ترامب يوم الأربعاء الماضي، ناقشا خلاله مستقبل الحلف، معلناً عن رغبته في استكمال المباحثات قبل قمة الناتو المقررة في أنقرة بتركيا خلال شهر يوليو المقبل. واعتبر ميرتس أن هذا التحالف "لا يمكن استبداله بأي شيء آخر في الوقت الراهن"، وأنه يمثل مظلة حماية ضرورية لأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء.

انتقادات للتحركات الإسرائيلية ومبادرة تجاه إيران

وعلى صعيد التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، وجه المستشار الألماني انتقادات حادة للتحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، محذراً من أن "شراسة" هذه العمليات قد تقوض فرص السلام برمتها في المنطقة. وأشار ميرتس إلى أنه طالب الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف الهجمات المكثفة، لافتاً إلى وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة أجراها وزير خارجيته مع نظيره الإسرائيلي في هذا الإطار.

وفي خطوة دبلوماسية لافتة، أعلن ميرتس أن الحكومة الألمانية قررت استئناف الحوار مع إيران، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين. وتهدف هذه الخطوة، بحسب المستشار، إلى تقديم مساهمة ألمانية فعالة لإنجاح مفاوضات السلام المتعثرة، دون أن يحدد جدولاً زمنياً دقيقاً أو الأطراف المباشرة التي سيشملها هذا الحوار، مؤكداً في الوقت ذاته رغبته في ألا تؤدي "حرب إيران" إلى مزيد من الأعباء على العلاقات العابرة للأطلسي.



المصدر: الوکالات