تعادل بطعم الخسارة لريال مدريد أمام جيرونا في بطولة الدوري الإسباني

أربيل (كوردستان 24)- تلقّت آمال ريال مدريد الضعيفة في اللحاق ببرشلونة في سباق اللقب ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم ضربة جديدة، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ31.

سجل للريال فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الـ 51، بينما حقق التعادل لجيرونا توماس ليمار في الدقيقة الـ 61.

ورفع التعادل رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة، مقلّصا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ست نقاط، مع فرصة للعملاق الكاتالوني لتوسيع الفارق إلى تسع عندما يواجه إسبانيول السبت.

فيما بقي جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

وبالإضافة الى تراجع آماله بإحراز لقب الدوري المحلي، فإن ريال سيسافر إلى بافاريا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء على خلفية خسارته ذهابا 1-2 في سانتياغو برنبايو.