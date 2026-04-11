إدارة ترامب تكشف عن مخطط لبناء قوس نصر في واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، عن تصاميم لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن بالقرب من بعض أهم المعالم العمرانية في العاصمة.

ويبلغ ارتفاع القوس 76,2 مترا، متجاوزا بذلك نصب الثورة في مكسيكو سيتي بفارق 9 أمتار، ما يجعله أكبر بناء من نوعه في العالم بحيث يزيح أيضا قوس النصر في بيونغ يانغ إلى المركز الثالث.

كما سيتفوق القوس المزين بالذهب على نصب لنكولن التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه نحو 30 مترا عند الضفة الأخرى لنهر بوتوماك، وسيكون مرئيا بوضوح من مقبرة أرلينغتون الوطنية في ولاية فرجينيا حيث يرقد العديد من الجنود الأميركيين الذين سقطوا في المعارك.

وكتب ترامب الجمعة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "سيكون هذا الصرح أعظم وأجمل قوس نصر في العالم".

مضيفا أنه "سيكون إضافة رائعة لمنطقة واشنطن العاصمة، ليستمتع بها جميع الأميركيين لعقود طويلة قادمة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويعد هذا القوس أحد المشاريع المعمارية العديدة التي أطلقها ترامب خلال ولايته الثانية، وتشمل مشروع بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض وتجديد مركز كينيدي للفنون.

وتظهر التصاميم وجود تمثال مذهب لسيدة حرية مجنحة يحيط بها نسرين على سطح القوس.

ونقشت على جانبي القوس الذي يشبه قوس النصر في باريس عبارتا "أمة واحدة تحت الله" و"الحرية والعدالة للجميع".

وصرح ترامب الذي كان من أشهر مطوري العقارات في أميركا قبل دخوله معترك السياسة، بأن المشروع سيُبنى احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة وإعلان استقلالها عن بريطانيا عام 1776.

وقد تم تقديم مخطط المشروع للمراجعة من قبل لجنة الفنون الجميلة الأميركية، وهي وكالة فدرالية مكلفة إعطاء المشورة للرئيس في مسائل التصاميم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقال ترامب جميع أعضاء اللجنة وعين موالين له فيها، وذلك مع إطلاقه العديد من مشاريع التجديد والبناء في العاصمة الأميركية.

والشهر الماضي، وافقت اللجنة نفسها على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب سيتم سكها أيضا بمناسبة الذكرى ال250 لتأسيس الولايات المتحدة.