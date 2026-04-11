الأسدي: قوة الشعب الإيراني هي التي أجبرت واشنطن على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس شؤون التفتيش في مقر "خاتم الأنبياء"، محمد جعفر أسدي، أن القوة الشعبية الإيرانية في الميادين هي التي أرغمت الولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أسدي، في مقابلة تلفزيونية تناولت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، أنه "إنصافاً للحق، فإن الشعب هو من أوصل الأمور إلى هذا المستوى. نعم، لقد أدينا واجبنا في الجبهات والميادين على أكمل وجه، ولكن حضور الشعب الإيراني البطل هو الذي أجبر أمريكا على التفاوض".

وأشار إلى أن هذه القوة العظيمة "كانت موجودة منذ البداية، إلا أن الأعداء عجزوا عن فهمها أو الاعتراف بها، كونهم لا يدركون مفهوم "النعمة" وفقاً للمعادلات المادية".

واختتم أسدي حديثه بالقول إن من حق هؤلاء ألا يفهموا هذه القضايا لافتقارهم للإيمان بالله والدين، مؤكداً أنهم يسلكون مساراً سيئاً يترفع المرء حتى عن ذكر مسمياته.