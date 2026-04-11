طقس العراق للأيام المقبلة: تقلبات جوية وفرص لهطول الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة في الأقسام الشرقية منهما، وغائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وتابعت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم السبت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية وأربيل 18، كركوك ونينوى 21، صلاح الدين وميسان 26، الأنبار وديالى والنجف الأشرف والديوانية والمثنى وذي قار 27، بغداد وبابل وكربلاء المقدسة وواسط والبصرة 28".

وأضاف أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة في الأقسام الشرقية منهما، ويكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى مقارنة في الشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار البيان إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وذكر البيان أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم إلى غائم جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".