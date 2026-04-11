رويترز: وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز اليوم السبت، 11 نيسان 2026، بأن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة.

كما أشار المصدر إلى أن مسألة تحرير هذه الأصول قد رُبطت بشكل مباشر بضمان المرور الآمن والسلس لحركة السفن عبر مضيق هرمز.

المصدر ذاته، أكد أن إيران تعتبر هذه الخطوة الأمريكية بمثابة "بادرة حسن نية" للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع طهران.

من جانبها، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استناداً إلى بيانات تتبع السفن، بأن عدة سفن انطلقت نحو مضيق هرمز بالتزامن مع بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وأوضحت الشبكة أن حركة الملاحة البحرية في المضيق لا تزال حتى الآن ضئيلة جداً مقارنة بمعدلاتها الطبيعية.