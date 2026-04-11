الولايات المتحدة تلغي البطاقات الخضراء لعددٍ أكبر من أقارب المسؤولين الإيرانيين

أربيل (كوردستان 24)- ألغت إدارة ترامب البطاقات الخضراء لعددٍ من المقيمين الإيرانيين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، والذين تربطهم صلة قرابة بمسؤولين إيرانيين كبار حاليين أو سابقين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026 ، أنها اتخذت إجراءات ضد سيد عيسى هاشمي، مدرس علم النفس في منطقة لوس أنجلوس، وزوجته وابنه، وجميعهم من مواليد إيران ويحملون الجنسية الإيرانية ويقيمون إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ صدر بالتزامن مع بدء المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران في باكستان، أن سلطات الهجرة احتجزتهم، وأنهم مُقرر ترحيلهم.

وأشار البيان إلى أن هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، التي شغلت منصب المتحدثة باسم منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران عام ١٩٧٩، والتي رُقّيت لاحقاً لتصبح أول نائبة لرئيس إيران.

في الأسبوع الماضي فقط، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية البطاقات الخضراء لابنة أخت وحفيدة أخت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي السابق قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في بغداد مطلع عام 2020.