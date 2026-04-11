إسرائيل: قصف أكثر من 200 هدف تابع لحزب الله خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بنية تحتية تابعة للجماعة المسلحة المدعومة من إيران في لبنان، وأنه يواصل دعم قواته البرية العاملة في جنوب لبنان.

جاء هذا البيان في الوقت الذي كانت فيه طهران تضغط من أجل وقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله في محادثات ثلاثية بدأت بعد ظهر السبت بين إيران والولايات المتحدة في باكستان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. ولم ترد أنباء عن وقوع غارات خلال ساعات ما بعد الظهر.

وفي المستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، استمرت صفارات الإنذار طوال يوم السبت تحذر من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من لبنان. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



المصدر: AP