ماكرون يحث بيزشكيان على استغلال المباحثات لتحقيق تهدئة "مستدامة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي الیوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026، على الافادة من المباحثات التي انطلقت مع الولايات المتحدة في باكستان، لتحقيق "خفض مستدام للتصعيد".

وكتب ماكرون على منصة إكس انه دعا بيزشكيان الى "استغلال الفرصة التي تشكّلها المحادثات التي انطلقت في إسلام آباد لتمهيد الطريق أمام خفض مستدام للتصعيد".

وأكد الرئيس الفرنسي "ضرورة أن تعيد إيران في أسرع وقت حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرا إلى أنّ "فرنسا مستعدة للمشاركة في الأمر". كما شدد على "أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان".