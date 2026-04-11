عزت الشابندر: "شيعة السلطة" هم الطرف الخاسر في المعادلة السياسية القادمة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- انتقد سياسي شيعي بارز طريقة تصويت البرلمانيين لمنصب رئيس الجمهورية، معتبراً أن الشيعة سيكونون الطرف الخاسر في هذه المعادلة الجديدة، لأن التصويت لم يتم بناءً على كفاءة المرشحين.

السبت، 11 نيسان/ابریل 2026، قدم السياسي الشيعي البارز عزت الشابندر تحليلاً مختلفاً لجلسة البرلمان العراقي اليوم، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكتب الشابندر على حسابه في منصة "إكس": إن البرلمانيين لم ينظروا إلى القدرات الشخصية للمرشحين أثناء التصويت لإجراء مقارنة بينهم، لأنه وبحسب قوله "كانت المقارنة صعبة في ذلك الوسط"، بل اتخذ الصراع أبعاداً إقليمية وسياسية.

ووجه هذا السياسي الشيعي تحذيراً شديد اللهجة إلى القوى الشيعية الحاكمة، مشيراً إلى أن هذا النوع من التلاعب بالمعادلات السياسية سينعكس سلباً عليهم في المستقبل.

وأكد الشابندر أن "شيعة السلطة" سيكونون الطرف الخاسر في مستقبل هذه المعادلة السياسية الجديدة.

عقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث جرت جولتان من التصويت بين المرشحين، وتمكن "نزار محمد آميدي"، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، من حسم المنافسة لصالح بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب بـ 227 صوتاً، ليُنتخب رئيساً للبلاد.