مفاوضات إيرانية أمريكية في باكستان: تبادل وثائق مكتوبة ودخول مرحلة التفاصيل التقنية

أربيل (كوردستان 24)- انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في باكستان، حيث تبادل الجانبان نصوصاً مكتوبة تتعلق بالقضايا الجوهرية العالقة. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات تجري بشكل مكثف للغاية، ومن المرجح أن تمتد حتى يوم غدٍ الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم السبت 11 نيسان/أبريل 2026، أن الوفدين الأمريكي والإيراني تبادلا في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما في إسلام آباد عدة وثائق مكتوبة تحدد الخطوط العريضة للمسائل الخلافية. وتُعتبر هذه الخطوة مؤشراً على انتقال المباحثات إلى "المرحلة التوثيقية" ودليلاً على جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهمات.

من جهة أخرى، نقلت قناة (CNN) عن مصدر باكستاني مطلع توقعاته باستمرار المفاوضات حتى ساعة متأخرة من ليل السبت، مع وجود احتمالية قوية لتمديدها إلى يوم غدٍ الأحد.

وشدد المصدر على الدور المحوري الذي تلعبه باكستان كوسيط بين الطرفين، مشيراً إلى الأهمية الاستثنائية لهذه الجولة؛ حيث يحضر رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" وقائد الجيش الجنرال "عاصم منير" مباشرة داخل غرفة المفاوضات للإشراف على عملية الوساطة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلاً عن مصدر في الفريق المفاوض، بأن الفرق الفنية والخبراء من كلا الجانبين يعكفون حالياً على دراسة وتبادل المسودات والنصوص المكتوبة. وأوضح المصدر أن طهران وواشنطن أنجزتا جولتين من المباحثات، ومن المقرر عقد جولة ثالثة مساء اليوم أو صباح الغد.

وأكدت التقارير الإعلامية أن استمرار عملية تبادل الرسائل المكتوبة يعكس تحول المفاوضات من مرحلة "التفاهمات الشفهية" إلى مرحلة "تثبيت النقاط على الورق". وأضافت المصادر: "نظراً لحساسية المواضيع المطروحة، يُتوقع إجراء جولة أخرى من المفاوضات المباشرة بين الوفود رفيعة المستوى الليلة أو يوم غد الأحد".

يأتي هذا التطور في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن المباحثات تجاوزت الإطارات العامة ودخلت في التفاصيل الفنية الدقيقة، حيث يسعى كل طرف الآن إلى طرح مقترحاته بشكل رسمي وموثق.



المصدر: الوکالات