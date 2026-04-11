المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون يتبادلون وثائق ومسودات مكتوبة في إسلام آباد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء باختتام المرحلة الأولى من المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بوساطة باكستانية، مشيراً إلى أن الوفدين باشرا الآن عملية تبادل النصوص والوثائق المكتوبة.

وذكر مراسل الوكالة مساء السبت 11 نیسان/ابریل 2026، أن المباحثات المباشرة قد انتهت في طورها الأول، لتنتقل إلى مرحلة تبادل الصياغات المكتوبة بين الطرفين.

وأوضح المراسل أن فرق الخبراء من الوفدين الإيراني والأمريكي، الذين خاضوا محادثات استمرت لعدة ساعات يوم السبت، يعكفون حالياً على تبادل نصوص مكتوبة ومسودات تتعلق بالمواضيع والقضايا قيد النقاش، وذلك بعد إتمام جولة المباحثات الشفهية المباشرة.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة