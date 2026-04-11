نتنياهو يؤكد استمرار الحملة ضد إيران رغم مفاوضات إسلام آباد

أربيل (كوردستان 24)-صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحملة العسكرية ضد إيران "لم تنتهِ بعد"، وذلك في وقت تُجرى فيه مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان بهدف الوصول إلى تفاهمات تُنهي حالة التصعيد الراهنة.

وقال نتنياهو، في بيان متلفز باللغة العبرية مساء الیوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026: "لم تنتهِ الحملة بعد، ولكن يمكن القول بوضوح إننا حققنا نتائج تاريخية".

وخلال خطابه الذي استمر 13 دقيقة، واستهدف فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، استعرض نتنياهو ما اعتبره إنجازات رئيسية لإسرائيل خلال المواجهة، بما في ذلك استهداف قيادات إيرانية رفيعة وضرب قدرات صاروخية ونووية. كما تطرق إلى مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشدداً على ضرورة إزالته، سواء عبر "اتفاق أو بوسائل أخرى".

وادعى نتنياهو أن النظام الإيراني بات في وضع "ضعيف للغاية" وأنه يسعى للحصول على وقف لإطلاق النار. وبالرغم من هذه النبرة الواثقة في خطاب نتنياهو، أظهرت نتائج استطلاعات رأي أُجريت في إسرائيل الأسبوع الماضي أن قطاعاً واسعاً من الإسرائيليين لا يعتقدون أن إسرائيل والولايات المتحدة قد حققتا نصراً حاسماً في المواجهة مع إيران.

وعلى صعيد آخر، أعلن نتنياهو موافقته على إجراء محادثات مباشرة مع لبنان، ومن المقرر عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن نزع سلاح حزب الله، وأن يرقى لكونه "اتفاق سلام حقيقي" يضمن الاستقرار لأجيال قادمة.

